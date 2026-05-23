El papa viaja a la "Tierra de los fuegos" en Italia, devastada por la contaminación

El papa León XIV visitó este sábado la localidad italiana de Acerra, cerca de Nápoles y en el corazón de la llamada "Tierra de los fuegos", una zona devastada por vertederos ilegales controlados por la mafia cuya contaminación envenena a los habitantes.

Situado entre Nápoles y Caserta, en la región de Campania, este territorio del sur de Italia, con cerca de tres millones de habitantes, debe su apodo a los numerosos lugares ilegales de incineración a cielo abierto de residuos industriales.

Desde hace décadas, los suelos, los acuíferos y el aire están contaminados por metales pesados, compuestos tóxicos y partículas finas.

Las consecuencias para la salud son alarmantes, con tasas de cáncer superiores a la media nacional.

En un primer discurso, León XIV denunció "la mezcla mortal de intereses oscuros y de indiferencia para con el bien común, que ha emponzoñado el medioambiente natural y social".

"El papa es probablemente la única persona capaz de despertar un poco la conciencia de toda esta gente que ha hecho tanto daño a este territorio", dijo a AFP Giuseppina De Francesco, una vecina de 60 años.

La visita reviste un valor simbólico, ya que coincide con 11º aniversario de la encíclica ambiental "Laudato Si'" de su antecesor, el argentino Francisco.

La "Tierra de los fuegos", también conocida como el "Triángulo de la muerte", sirve de vertedero y lugar de incineración ilegal desde finales de la década de 1980.

En lugar de pagar sumas exorbitantes para tratar legalmente sus desechos tóxicos, empresas han entregado a la mafia local, la Camorra, una fracción del costo para deshacerse de todo, desde placas de amianto rotas hasta neumáticos y contenedores de cola industrial.

Desde 2013, una serie de investigaciones parlamentarias ha concluido que ha habido negligencia por parte de las autoridades y, en algunos casos, complicidad.

"Esta tierra ha pagado ya un pesado tributo, ha enterrado a muchos de sus hijos, y ha vivido el sufrimiento de niños y de inocentes", agregó luego el pontífice estadounidense ante una muchedumbre estimada por las autoridades locales en 15.000 personas.

León XIV, que visitó la catedral de Acerra, dio también las gracias a "los pioneros que, con su compromiso valiente, han sido los primeros en denunciar los males de esta tierra y en llamar la atención sobre la realidad ocultada y negada de su envenenamiento. Pienso en particular en los miembros de las asociaciones ecologistas".

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV ha mostrado una atención particular a las cuestiones medioambientales, en la línea de su predecesor.

Esta visita se inscribe en una serie de desplazamientos estivales en Italia, que incluyen un desplazamiento en julio a la isla mediterránea de Lampedusa, adonde llegan numerosos migrantes.