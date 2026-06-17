El Parlamento Europeo aprueba una nueva generación de OGM

El Parlamento Europeo autorizó el miércoles el uso de nuevas técnicas genómicas (NTG) en la agricultura, que hacen a los cultivos más resistentes a la sequía o las enfermedades, pero que preocupan a los defensores del medioambiente y los pequeños agricultores.

Los eurodiputados validaron la norma definitivamente en Estrasburgo, tras rechazar todas las enmiendas impuestas.

Variedades que consumen menos agua o pesticidas, trigo con bajo contenido de gluten... Estas NTG permiten modificar el genoma de una planta sin introducir ADN extraño, a diferencia de los organismos genéticamente modificados (OGM) de primera generación.

Por ello, las semillas obtenidas mediante NTG son organismos genéticamente modificados, pero no "transgénicos".

No obstante, el debate sobre estas biotecnologías es tenso en Europa y divide al sector.

Esta técnica de "edición" genómica estaba clasificada en la categoría de los OGM, cuyo cultivo está prohibido en la Unión Europea, salvo el maíz Monsanto 810, cultivado en pequeñas superficies de España y Portugal.

La eurodiputada sueca e impulsora del proyecto, Jessica Polfjärd (Partido Popular Europeo, derecha), elogió en el hemiciclo una tecnología que "permitirá cultivar plantas resistentes al cambio climático y obtener rendimientos más altos en superficies más reducidas".

El texto contaba con el respaldo de la poderosa organización agrícola Copa-Cogeca y las grandes empresas de semillas, que reclamaban una mayor competitividad europea frente a Estados Unidos y China, que ya las utilizan.

Sin embargo, los agricultores orgánicos y los representantes de las pequeñas explotaciones se oponen a la medida, al temer una "privatización" de los seres vivos y una "homogeneización de los cultivos".

El acuerdo alcanzado con los Estados miembros flexibiliza las normas actuales para una parte de las NTG, que se considerarán equivalentes a las variedades convencionales siempre y cuando presenten un número limitado de mutaciones.

Las NTG resistentes a los herbicidas o que producen insecticidas seguirán prohibidas, mientras que en la agricultura orgánica no se autorizará ninguna técnica genómica.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se mostró a favor del enfoque de Bruselas.

Si bien pasarán varios años entre las pruebas de las nuevas variedades y su venta al público, organizaciones ambientales como Pollinis se mostraron preocupadas por la falta de etiquetado en los productos finales.

Según el texto, la presencia de NTG de categoría 1 deberá figurar en las bolsas de semillas, pero no en el etiquetado de los productos en los puestos de venta.