El Parlamento venezolano anuncia una amplia reforma legislativa tras la caída de Maduro

El Parlamento venezolano anunció el martes una amplia reforma de las leyes, en medio de un nuevo contexto político tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

El chavismo controla la Asamblea Nacional. Su presidente, Jorge Rodríguez, explicó que la propuesta incluye la creación y reforma de 29 leyes.

La agenda incluye cambios de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Venezuela pos-Maduro.

Trump ordenó la captura de Maduro en una incursión en Venezuela que incluyó el bombardeo de Caracas y otras regiones. Anunció tras la caída que controlaría la comercialización del crudo e incentivaría el regreso de grandes petroleras estadounidenses.

"Se necesita que esa inversión extranjera sea protegida y rentable", dijo Rodríguez. "Que se mantengan de forma clara lo relacionado con impuestos y regalías".

No adelantó detalles de la reforma, apenas que estará inspirada en la llamada ley antibloqueo, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos un año antes.

Su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder interinamente con un acercamiento a Washington, impulsa desde su despacho 12 reformas legislativas.

Muchas de estas leyes ya fueron cambiadas durante los 27 años de la llamada Revolución Bolivariana, en los que se impusieron férreos controles de la economía y una alta presión tributaria al sector privado que condujo a años de recesión.

"Estamos obligados a colaborar en la construcción de una economía fuerte y a prueba de obstáculos, estamos obligados a construir una forma de prosperidad humanista", señaló Rodríguez al resto de los diputados. "De nada sirve construir una economía fuerte o tener un incremento de la actividad económica para que unos pocos salgan favorecidos".