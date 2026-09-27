El Partido Laborista británico inicia su congreso anual con el reto de concretar sus promesas

El Partido Laborista británico se reúne desde este domingo en su congreso anual, en Liverpool, con el reto de concretar sus promesas, bajo el liderazgo del nuevo primer ministro Andy Burnham, quien parece haber revitalizado a la formación de centroizquierda.

Desde la llegada de Burnham, el laborismo vuelve a liderar los sondeos.

Un promedio de siete encuestas, el 24 de septiembre, situaba a los laboristas con un 26,6% de intención de voto, frente al 22,9% del partido de extrema derecha Reform UK y el 19,6% de los conservadores.

Antes de que Burnham asumiera el cargo de primer ministro, el pasado 20 de julio, reemplazando a un debilitado Keir Starmer, la intención de voto colocaba a los laboristas con un 21%, superado por Reform UK (23%).

Poco después de la apertura del congreso, más de 200 manifestantes se sentaron frente al recinto con pancartas en apoyo del grupo propalestino prohibido Palestine Action. La policía indicó que había detenido a dos activistas.

El congreso que arrancó este domingo se prolongará hasta el miércoles y se presenta como una oportunidad para que Burnham consolide el impulso inicial de su mandato.

El reto será transformar una popularidad renovada en un proyecto de gobierno capaz de responder a problemas estructurales que van desde el crecimiento económico y la vivienda hasta el bienestar social, la juventud y la defensa.

Interrogado el domingo por la BBC, Burnham se declaró "muy consciente" del "estado febril de la economía mundial", aunque se negó a ofrecer un "relato catastrofista" sobre la situación del país.

Burnham añadió estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, especialmente para no "correr riesgos con la economía", como, según él, hicieron los anteriores gobiernos conservadores.

El laborismo, con Starmer como líder, llegó al poder en julio de 2024, con mayoría absoluta en el Parlamento, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores.

Pero las medidas económicas y sociales de Starmer no calaban en el laborismo, y el anterior primer ministro se vio obligado a dejar el cargo, siendo sustituido por Burnham, hasta entonces alcalde del Gran Mánchester, con gran reputación dentro del partido.

- Primeros pasos de Burnham -

Desde su llegada al poder, ha tratado de ofrecer a los ciudadanos cierto alivio frente a la presión sobre el coste de vida, agravada por las consecuencias económicas de las guerras de Oriente Medio y Ucrania.

El nuevo gobierno de Burnham ha reducido las facturas de electricidad, limitado las tarifas de los autobuses y rebajado los impuestos empresariales para pubs y locales de música en directo.

"Creo que el ambiente será positivo" en el congreso, afirmó a la AFP la diputada laborista Paula Barker. "Las cosas están avanzando en una dirección mejor que durante los últimos dos años", añadió.

Burnham también ha intentado trasladar parte del poder político y económico fuera de Londres, dentro de un proyecto destinado a aumentar las competencias de las ciudades y regiones y estimular el crecimiento económico.

El cambio de clima político también se ha visto favorecido por las dificultades de Reform UK, partido ultraderechista y antiinmigración, que llegó a dominar los sondeos y que se ha visto debilitado recientemente por polémicas relacionadas con su financiación.

Aún así, persisten importantes interrogantes.

El primer ministro ha hablado de acabar con el problema de las personas sin hogar, reformar un sistema de prestaciones sociales cuyo coste ha aumentado, crear un nuevo servicio de atención social, impulsar la reindustrialización de Reino Unido y aumentar el gasto en defensa. Pero todavía no ha presentado todos los detalles sobre cómo pretende financiar y ejecutar esas promesas.

- Concretar la hoja de ruta -

El exministro laborista Tony McNulty considera que Burnham deberá comenzar a concretar su anunciada "hoja de ruta de diez años para Reino Unido" durante su discurso del martes. "Tiene que empezar a poner contenido a esas ideas", señaló McNulty a la AFP.

Reino Unido continúa afrontando un crecimiento económico débil y tiene niveles importantes de endeudamiento.

El margen de maniobra laborista está condicionado por el compromiso de mantener las principales líneas fiscales del programa con el que ganó las elecciones de 2024.

En aquellos comicios, el gobierno laborista se comprometió a no aumentar el impuesto sobre la renta, las cotizaciones de los trabajadores ni el IVA.