El presidente boliviano nombra nuevo ministro de Economía en medio de una grave crisis

El presidente Rodrigo Paz nombró este martes un nuevo ministro de Economía, en medio de un profundo malestar social por la peor crisis en cuatro décadas.

El mandatario de centroderecha, en el poder desde noviembre, designó al economista Christian Morales en reemplazo de José Gabriel Espinoza, hasta hace poco poderoso colaborador de Paz.

Espinoza fue destituido el viernes tras ser censurado por el Congreso por no presentarse a una interpelación. El entonces funcionario alegó que estaba atendiendo otras tareas oficiales.

Paz le pidió a su nuevo ministro que priorice "varias negociaciones con instituciones multilaterales" como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación andina de Fomento para obtener "entre 7 mil a 10 mil millones de dólares", destinados a inversiones.

Paz intenta abrir la economía tras dos décadas de gobiernos de izquierda que privilegiaron el modelo estatista.

Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.

Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21% al 5%, el país aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.

Varios sectores se han movilizado y bloqueado carreteras para pedir soluciones a la crisis.