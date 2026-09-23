El presidente chino parte hacia EEUU para su cumbre con Trump

El presidente chino, Xi Jinping, partió este miércoles hacia Estados Unidos para una esperada cumbre con su homólogo Donald Trump, en la que se espera que ambos líderes busquen prolongar la distensión entre las dos potencias.

Xi emprendió el viaje a bordo de un avión especial en compañía de su esposa, Peng Liyuan; del canciller chino, Wang Yi; y de Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista, entre otros dirigentes, informó la televisión estatal CCTV.

Se espera que llegue a su destino el miércoles por la noche, hora de Washington.

El comercio y la inteligencia artificial figuran como temas prioritarios de la agenda durante su estancia.

Sin embargo, estos son solo dos de los múltiples temas de discordia entre Pekín y Washington: las guerras contra Irán y en Ucrania, los reclamos chinos sobre Taiwán, la rivalidad tecnológica o el suministro de semiconductores.

El año pasado, las dos mayores economías mundiales se enzarzaron en una guerra comercial con consecuencias globales. Trump y Xi acordaron una tregua en octubre de 2025 en Corea del Sur y la consolidaron durante una visita de Trump a Pekín en mayo pasado.

Esta será, no obstante, la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de diez años.

Trump le ofrecerá una cena de Estado el jueves por la noche y, al día siguiente, también lo recibirá para tomar el té y visitar los Archivos Nacionales.