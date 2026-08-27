El presidente de Bolivia se aleja de su detenido asesor, investigado por varios delitos

El presidente centroderechista Rodrigo Paz marcó distancia este miércoles de su asesor personal argentino Fernando Cerimedo, a quien la Fiscalía le abrió dos nuevas investigaciones por lavado de activos y presunta protección a narcotraficantes.

Cerimedo fue detenido la semana pasada como sospechoso de "tentativa de feminicidio" tras un ataque con sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller, que sobrevivió a tres balazos y lo acusó de planificarlo para que no denunciara supuestos casos de corrupción.

De 45 años, es conocido en Latinoamérica por su rol de consultor en campañas electorales de líderes de derecha como Javier Milei (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Nasry Asfura (Honduras) y el mismo Paz.

"Nunca hubo un contrato (...) nunca hubo una relación de trabajo directa" de Cerimedo con la presidencia, dijo Paz en un mensaje televisado. "Jamás tuvo la autorización de representar" al presidente, "al gobierno o a mi familia", agregó.

Paz reconoció que lo ayudó durante la campaña y al inicio del gobierno, pero que no pudo formar "un sólido formato de trabajo" con él debido a sus compromisos internacionales.

El gobierno informó la semana pasada que el argentino era un asesor personal del presidente, pero no un funcionario del Estado.

Beller, durante su convalecencia, aseguró ser "testigo" de supuestos actos de corrupción del gobierno de Paz y de la familia de la primera dama, María Elena Urquidi, en los que habría participado Cerimedo como operador.

"Llevo un recorrido de servicio público, con una esposa que ha sido intachable (...) El escándalo no es una prueba", dijo el mandatario.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este miércoles que tras los dichos de Beller la Fiscalía abrió una investigación contra el argentino "por el posible delito de legitimación de ganancias ilícitas (lavado de activos)".

El alto funcionario detalló que será un fiscal "quien considerará quiénes tendrían o no participación" en los hechos denunciados, al ser consultado por la prensa sobre la situación de la primera dama.

Por su lado, un fiscal del departamento amazónico de Beni también recogió una afirmación de Beller para iniciar otra indagación contra Cerimedo por "cierta protección que se estaría dando" para "vuelos irregulares" de avionetas que trafican drogas en esa región.

En un allanamiento de la semana pasada, fiscales encontraron en una vivienda del consultor el equivalente a unos 43.000 dólares en efectivo y una supuesta "granja de bots" para operar cuentas anónimas en redes sociales.