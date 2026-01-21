Internacionales

El presidente de Egipto aceptó la invitación de sumarse al "Consejo de Paz"

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, el 21 de enero de 2026 en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza Fabrice Coffrini
AFP
21 de enero de 2026

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, aceptó una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a su "Consejo de Paz", anunció este miércoles la cancillería de ese país.

Egipto "anuncia que acepta la invitación y su compromiso de cumplir con los procedimientos legales y constitucionales pertinentes", señaló el ministerio en un comunicado.

El país "expresa su apoyo a la misión del Consejo para la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza", añadió.

