El presidente de Guatemala consigue "oxígeno" al destituir a un ministro por la fuga de pandilleros

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, consiguió una "dosis de oxígeno" al destituir al ministro responsable de seguridad tras la fuga de peligrosos pandilleros presos, pero esto puede durarle poco tiempo, advierten analistas.

La fuga de 20 presos de la pandilla Barrio 18, declarada "terrorista" por Estados Unidos, se hizo pública el domingo cuando el mandatario se encontraba de gira en Europa.

De regreso al país, Arévalo anunció el miércoles la remoción del ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, y sus dos viceministros. También tomó medidas para incrementar la seguridad, lo que calmó las críticas en su contra.

Pero el tema continúa en lo alto de las inquietudes de los guatemaltecos.

"Tenemos que vivir a veces con miedo, incluso en los buses o en la calle tenemos la inseguridad de que a veces nos asalten. Y eso también está relacionado con eso, con lo de los reos" fugados, dijo a la AFP Frida Loch, una estudiante indígena de 20 años.

"La gente no puede laborar porque casi todo el mundo tiene miedo. Miedo a que te asalten, miedo a que te caiga la pandilla, te cobre impuestos y prácticamente el gobierno no hace nada", coincidió el universitario Diego de León, de 22 años.

- "Gota que rebalsó el vaso" -

El analista independiente Renzo Rosal advirtió que las destituciones resueltas por Arévalo han permitido solo "un proceso de descompresión parcial".

"Se logra una pequeña dosis de oxígeno que a veces dura muy poquito", pero "hay muchos capítulos que quedan pendientes: lo primero es quiénes ocuparán esos cargos, lo segundo es que hay 20 líderes de una mara [pandilla] fugados", dijo a la AFP.

Rosal afirmó que el clamor de destituir a Jiménez existía desde "antes de la fuga". Mucha gente decía "el ministro debe dimitir y la gota que rebalsó el vaso fue la evasión", afirmó.

Aunque diputados opositores y oficialistas, así como cibernautas, pedían la salida del ministro debido al aumento de la violencia, Jiménez alegaba que era una percepción errada.

La tasa de homicidios en Guatemala aumentó levemente de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 este año, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). La cifra es sin embargo más del doble del promedio mundial.

El analista del CIEN Francisco Quezada duda que el nuevo ministro pueda acabar con la violencia de las pandillas, que extorsionan principalmente a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

"Creo que tienen un equipo tan débil en el Ejecutivo que difícilmente conseguirían a un sustituto mejor. Lamentablemente cuando hay esas sustituciones solo llegan a cambiar a todo el equipo que ha tomado experiencia", expresó a la AFP.

- "Completamente corruptibles" -

La fuga provocó que el Congreso comenzara a discutir el martes un proyecto de ley que endurece las penas y declara como "terroristas" a los integrantes de las pandillas.

Además, Arévalo dijo que el FBI y "otras agencias de seguridad de los Estados Unidos fortalecerán nuestros sistemas de seguridad y harán más efectiva nuestra persecución del crimen organizado".

El 23 de septiembre Estados Unidos había declarado como organización "terrorista" a la pandilla Barrio 18, luego de hacerlo meses antes con la Mara Salvatrucha. Y el domingo expresó que la fuga de los 20 reclusos era "inaceptable".

Los analistas dudan que la ayuda de Washington permita erradicar la corrupción en el sistema penitenciario.

La fuga "retrata de muy mala manera al sistema que está alrededor de los centros de detención: son corruptibles completamente", afirmó Quezada.

"Las cárceles son tierra de nadie, están en manos de otros actores criminales, no están en manos del Estado, y eso ha sido en los últimos cuatro o cinco gobiernos", sentenció Rosal.

Si bien Estados Unidos seguramente apoyará la lucha antipandillas en Guatemala, Rosal piensa que dirá "señores, por favor, que esto no vuelva a ocurrir".

"Del jalón de orejas no nos salvamos", puntualizó.