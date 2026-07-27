El presidente de Kazajistán dice a Putin que la guerra en Ucrania debe terminar

El presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokaev, dijo el sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que los combates en Ucrania debían "detenerse" y pidió una "congelación" del conflicto, en un comentario poco común dirigido frontalmente al líder ruso.

Kazajistán es un aliado de Rusia, pero nunca ha expresado su apoyo a la ofensiva lanzada por Moscú en Ucrania en 2022, que no agrada a los socios del Kremlin en Asia Central.

"¿Cómo salir de esta situación? Nadie lo sabe, porque están las posiciones de ambas partes. Pero, por otro lado, en este momento existe la posibilidad de congelar todo esto", declaró el mandatario kazajo a su par ruso.

"Es lamentable, están muriendo jóvenes... Todo esto debe detenerse", agregó.

Estas palabras, pronunciadas durante la inauguración de una cumbre de cooperación bilateral en la ciudad siberiana de Omsk, fueron retransmitidas por la televisión.

Sentado junto a Putin, el líder kazajo indicó que decidió expresar su "modesta opinión" porque "la gente sabía que tenía previsto estar en Omsk".

Los orígenes de la guerra "no son del todo comprensibles para muchos, incluso para nosotros", admitió Tokaev, quien sugirió retomar los acuerdos de Estambul de 2022 y avanzar luego "hacia una paz tan esperada".

Putin se limitó a responder que lo mantendría informado sobre el desarrollo de la guerra durante su encuentro.

Las negociaciones diplomáticas para poner fin a más de cuatro años de guerra se encuentran estancadas. El mandatario ruso ha reiterado en varias ocasiones que Moscú tiene la intención de apoderarse por la fuerza del resto del este de Ucrania.