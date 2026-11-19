El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, destituyó este miércoles al director paraguayo de Itaipú, la hidroeléctrica compartida con Brasil, por su actuación en la crisis bancaria que provocó la destitución y el encarcelamiento del ahora expresidente Santiago Peña.

El Banco Central intervino el banco digital Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. La entidad tenía unos tres millones de clientes y concentraba cuantiosos fondos de organismos públicos, incluidos de Itaipú.

El director saliente, Justo Zacarías, aseguró que no había "incumplido ninguna norma interna" y que se retira "con el deber cumplido", en una carta pública difundida antes de dejar el cargo.

La oposición y disidentes del gobernante partido Colorado pedían la destitución de Zacarías por autorizar dos depósito en Ueno Bank: uno de 163,8 millones de dólares y otro en guaraníes, equivalente a unos 18,3 millones de dólares.

El monto fue confirmado por Itaipú en sus redes sociales.

Se trató de una colocación "irresponsable" que "compromete dinero público y exige explicaciones inmediatas", denunciaron miembros del oficialismo en un comunicado el 9 de noviembre.

La colocación habría violado un reglamento interno de Itaipú que exige a las entidades depositarias un mínimo de cinco años de experiencia en el mercado paraguayo, según documentos publicados por la prensa local.

Ueno comenzó a operar como banco en diciembre de 2023 e inició su relación con Itaipú en enero de 2025. Zacarías dijo a periodistas que Ueno ya operaba como financiera.

La justicia paraguaya investiga a Zacarías en una de las causas por el escándalo bancario, pero no está acusado formalmente.

Alliana anunció en redes sociales la designación del "ingeniero Hugo Osvaldo Zárate como nuevo director general paraguayo de Itaipú Binacional". Se desempeñaba hasta ahora como director técnico de la entidad.

El presidente recibió el martes la renuncia del fiscal general, Emiliano Rolón, acusado por la oposición de obstruir la investigación del escándalo bancario.

Hasta entonces vicepresidente, Alliana asumió la presidencia el 6 de noviembre, inmediatamente después de la destitución de Peña.

Itaipú, una de las hidroeléctricas más grandes del mundo con una capacidad instalada (potencia) de 14.000 megavatios, cuenta con veinte turbinas. Una sola de ellas puede abastecer de energía a un millón y medio de personas.