El presidente electo de Colombia afirma que se posesionará en una base militar del sur del país

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, aseguró el lunes que tomará posesión del cargo en agosto en una instalación militar del sur del país a pesar de la oposición del mandatario saliente Gustavo Petro.

El izquierdista Petro ordenó el domingo que "ningún establecimiento militar sirva" para la posesión de De la Espriella, cuando la ley establece que sea ante el Congreso con sede en Bogotá.

"Me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad", dijo el gobernante electo a través de redes sociales.

Sin mayoría propia, el mandatario electo ha pedido al nuevo Congreso, que se instalará el 20 de julio, que autorice la realización de la ceremonia en una base militar, en línea con sus discursos a favor de la fuerza pública.

Reiteró su pedido al Legislativo para que tome "la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo".

Expertos y juristas estiman complicada la logística para trasladar a los congresistas al recinto militar para el juramento.

De la Espriella señaló que ha dispuesto a sus colaboradores "que no utilicen la totalidad del presupuesto" para el acto del 7 de agosto porque quiere "una posesión austera" y "sin derroche".

"Les aseguro que mi posesión será en el sur del país", apuntó De la Espriella sin precisar la ubicación y añadió que "cumplirá con la Constitución y la ley".

Petro, quien asegura tener pruebas de fraude en el balotaje y promueve entre sus seguidores una manifestación para el 20 de julio, indicó que "los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure".

"Y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo", agregó.