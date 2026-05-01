El primer ministro iraquí designado dice que Trump lo invitó a EEUU

El primer ministro de Irak designado, Alí al Zaidi, recibió el jueves una llamada telefónica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo felicitó y lo invitó a viajar a Estados Unidos, informó la oficina del político iraquí.

El empresario Al Zaidi fue encargado el lunes de formar gobierno por el presidente iraquí, Nizar Amedi, después de haber sido elegido una alianza de facciones chiíes mayoritaria en el Parlamento.

Durante la conversación, Trump "lo felicitó tras su designación oficial para formar el nuevo gobierno y le dirigió una invitación formal para viajar a Washington" una vez constituido, detalló la oficina de Al Zaidi en un comunicado.

Ambos "conversaron sobre las relaciones bilaterales estratégicas entre Irak y Estados Unidos", así como sobre la "cooperación bilateral destinada a consolidar la estabilidad en la región", añadió.

"Es el inicio de un nuevo capítulo extraordinario entre nuestras dos naciones: prosperidad, estabilidad y éxito como nunca antes. ¡Una vez más, Alí, FELICITACIONES!", escribió de su lado Trump en su plataforma Truth Social.

El nombramiento de Al Zaidi se produjo tras meses de bloqueo debido a las fuertes presiones estadounidenses para impedir la designación de un antiguo titular del cargo, Nuri al Maliki, considerado cercano a Irán.

Desde la invasión liderada por Estados Unidos que derrocó a Sadam Husein en 2003, Irak, país de mayoría chií, intenta mantener un equilibrio delicado entre sus vínculos con Estados Unidos y su cercanía con Teherán.

Poco conocido en los círculos políticos, Zaidi dispone de 30 días para formar gobierno y asumirá el cargo si el equipo que haya elegido es aprobado por el Parlamento, un proceso complicado en Irak, país multiétnico y multiconfesional.

Irak se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Irán.