El primer ministro saliente de Hungría anuncia que no ocupará un escaño en el Parlamento

El primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, declaró este sábado que renunciará a su mandato como diputado después de que su alianza de partidos sufriera una contundente derrota electoral tras 16 años en el poder.

"Dado que el escaño que obtuve como cabeza de lista en la plataforma Fidesz KDNP es en realidad un escaño parlamentario para Fidesz decido devolverlo", afirmó el dirigente nacionalista en un video publicado en Facebook.

"En este momento no soy necesario en el Parlamento, sino en la reorganización del campo nacional", subrayó.