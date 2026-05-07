El secretario general de la OEA anuncia un enviado especial para Haití

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, anunció este miércoles un enviado especial para Haití, el ex alto funcionario argentino y especialista en seguridad Alberto Föhrig.

"La Misión Especial de la OEA agrupará todas las iniciativas de la OEA en Haití", explicó Ramdin ante el Consejo Permanente de la OEA.

"Estamos seguros de que realizará importantes contribuciones para lograr una mayor continuidad, viabilidad y seguimiento estratégico en Haití", añadió, en alusión a Föhrig.

Alberto Föhrig fue secretario de Coordinación del ministerio de Seguridad argentino entre 2016 y 2019, y ha sido consultor en seguridad pública para agencias de la ONU y empresas privadas.

Föhrig operará desde Washington, aunque "en contacto constante y viajando con la frecuencia que pueda a Haití", explicó una fuente de la OEA a la AFP.

La situación de seguridad en el país más pobre de América Latina sigue siendo precaria, y el país espera el despliegue por etapas de una nueva fuerza de seguridad internacional para luchar contra las pandillas (GSF por sus siglas en inglés), que controlan amplias zonas de la capital.

"El entorno operativo sigue siendo muy volátil, con incidentes de seguridad recurrentes en las cercanías de las instalaciones de la GSF, lo que exige esfuerzos constantes de mitigación de riesgos para proteger al personal", explicó Ramdin.

"Actualmente, la fuerza está centrada en proporcionar seguridad a la infraestructura crítica, incluidas instalaciones clave cerca del aeropuerto internacional", indicó.

Un plan de despliegue inicial aprobado recientemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contempla el envío de hasta 5.500 efectivos militares y policiales en los próximos meses.

La OEA aportará apoyo al personal civil del operativo antipandillas, y Ramdin volvió a pedir la contribución de los países miembros, tanto en financiamiento como en personal de seguridad o militar.