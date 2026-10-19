El senegalés Macky Sall se retira de la contienda para dirigir la ONU

El expresidente de Senegal, Macky Sall, retiró el sábado su candidatura para convertirse en el próximo secretario general de la ONU, un día después de que una votación preliminar en el Consejo de Seguridad no arrojara un claro favorito.

En un comunicado difundido en redes sociales, Sall afirmó haber tomado nota del resultado de la consulta y expresó su deseo de "contribuir ahora a la aparición de un candidato de consenso dentro del Consejo de Seguridad".

"Los resultados de las distintas votaciones de prueba indican una preferencia por una candidatura de la región de América Latina y el Caribe, y eventualmente femenina", añadió.

Hasta ahora, la favorita es la costarricense Rebeca Grynspan, de 70 años, exdirectora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Por detrás figuran el argentino Rafael Grossi, de 65 años, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y Carolyn Rodrigues Birkett, de 53 años, exministra de Relaciones Exteriores de Guyana.

Los otros aspirantes son el ugandés Olara Otunnu y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A Baki.

Sin embargo, ninguno de los siete candidatos logró el viernes evitar el rechazo de al menos una de las cinco potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), lo que deja abierta la puerta a nuevas candidaturas.