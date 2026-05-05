El Servicio Secreto de EEUU dispara a un hombre armado cerca de la Casa Blanca

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon a un hombre armado en el centro de Washington este lunes, informaron las autoridades, lo que provocó un breve confinamiento de seguridad en la Casa Blanca.

El tiroteo ocurrió cerca del National Mall poco después de que una caravana que transportaba al vicepresidente JD Vance pasara por la zona, según declaró Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto.

Quinn explicó que el tiroteo tuvo lugar después de que agentes identificaran a un "individuo sospechoso" que parecía portar un arma de fuego.

El hombre huyó a pie después de que los agentes se le acercaran, desenfundó su arma y abrió fuego, explicó el funcionario.

Agentes respondieron al fuego y sus agentes hirieron al sospechoso, que fue trasladado al hospital. Su estado no fue informado de inmediato.

Quinn dijo a los periodistas que no creía que el vicepresidente fuera el objetivo intencional del episodio, y señaló que no podía especular sobre si estaba relacionado con los recientes intentos de atentar contra la vida del presidente Donald Trump.

Quinn informó de un transeúnte que resultó levemente herido en los hechos.

Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre armado intentara vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde Trump asistía a un evento.

Cole Allen, de 31 años, ha sido acusado de intentar asesinar al presidente.