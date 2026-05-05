El sospechoso de iniciar un incendio en Los Ángeles resentía a los ricos, dicen los fiscales

El acusado de haber iniciado de forma deliberada un incendio letal que devastó el año pasado un vecindario de Los Ángeles alimentaba un rencor contra los ricos y admiraba a Luigi Mangione, el acusado de haber asesinado al director ejecutivo de una compañía de seguros, dijeron los fiscales.

Jonathan Rinderknecht debe enfrentar un juicio el 8 de junio por iniciar el incendio Palisades, que cobró la vida de 12 de las 31 víctimas letales de las llamas que acecharon a Los Ángeles en enero de 2025.

En documentos judiciales presentados la semana pasada, los fiscales lo describen como un conductor de Uber furioso por el capitalismo, quien de forma deliberada y como un acto de venganza encendió en llamas el vecindario de Pacific Palisades, un enclave con vistas hacia el océano en donde viven celebridades y cuyas propiedades son valoradas en millones de dólares.

Dos semanas después del acto, el historial de búsqueda del sospechoso mostraba entradas como "vamos a derrumbar a los multimillonarios".

También realizó búsquedas con el eslogan "Libertad para Luigi Mangione", el hombre que fiscales federales afirman asesinó al director ejecutivo de la compañía United Healthcare.

"Varios de los pasajeros de Uber del acusado entre el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025 lo describieron como enojado, intenso, que manejaba de forma errática y se quejaba de estar 'enojado con el mundo', así como sobre Luigi Mangione, el capitalismo y las acciones vigilantes", relataron los documentos.

Rinderknecht rechaza las acusaciones.

Los documentos de la fiscalía afirman que durante un interrogatorio a fines de enero de 2025, los investigadores le preguntaron por qué alguien iniciaría un incendio en Pacific Palisades.

El sospechoso supuestamente respondió que un potencial incendiario podría estar motivado por resentimiento hacia los ricos, dado que "básicamente nos esclavizan".

Rinderknecht fue arrestado en Florida en octubre.

El hombre creció en Francia y residió en Pacific Palisades.

Está acusado de iniciar un incendio la Nochevieja de 2025 en las montañas que dan hacia el lujoso vecindario.

Fue este incendio, que los bomberos creían que habían apagado, el que ardió nuevamente y cobró fuerza el 7 de enero. Desde entonces devoró el vecindario y partes de la ciudad de Malibú, de acuerdo con fiscales federales.