El tifón Noul azota China con vientos intensos y lluvias

El tifón Noul tocó tierra en China la mañana del domingo con intensos vientos y lluvias en la costa sur, en la tormenta más fuerte en lo que va del año en el país, informó la prensa estatal.

Los pronósticos climáticos para Noul llevaron a las autoridades a evacuar a más de 340.000 personas y suspender actividades laborales, servicios ferroviarios y vuelos.

El centro del tifón llegó a las 03H50 (19H50 GMT del sábado) cerca de la localidad de Pinghai, provincia de Cantón, unos 80 kilómetros al noroeste del centro financiero, Hong Kong, según la televisión estatal CCTV.

Los vientos máximos sostenidos cerca del ojo de la tormenta al tocar tierra eran de 162 kilómetros por hora, indicó CCTV.

Con ello, Noul es el tifón más fuerte en alcanzar a China en lo que va de 2026, agregó la televisión.

Antes de fortalecerse el sábado sobre el mar de China Meridional, Noul dejó una estela de destrucción al pasar por el extremo norte de Filipinas.

Tres personas murieron y una desapareció por el breve paso del tifón, informó la agencia de manejo de desastres de Filipinas.

En China, CCTV divulgó imágenes el domingo con carreteras cubiertas de escombros y algunas pequeñas estructuras, incluido un aro de baloncesto, derribadas por las ráfagas.

Al menos 350 vuelos de pasajeros desde y hacia Hong Kong habían sido cancelados el domingo, según la página web del aeropuerto.

Hong Kong emitió por la noche su segunda mayor alerta de tormenta.

"Noul avanza hacia el interior de Cantón y se debilita progresivamente, pero los vientos aún afectan a muchos lugares de Hong Kong", señaló el Observatorio local.

El gobierno de la ciudad autónoma china indicó haber recibido más de 100 informes de árboles caídos. Tiene constancia de al menos nueve heridos.

La precipitación causada por el tifón podría extenderse hasta el martes, incluyendo provincias distantes al norte como Henan y Sandong.