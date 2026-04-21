El tiroteo en la pirámide de Teotihuacán en México fue planificado, afirman las autoridades

El hombre que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas la víspera en las pirámides de Teotihuacán, en México, planeó el ataque con días de anticipación, indicaron el martes las autoridades.

La balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica", a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión, indicó Cervantes.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó "preocupación y tristeza" por el tiroteo.

"Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias", escribió en X.

- Matanza en Columbine -

De acuerdo con el fiscal, en el lugar se encontró una mochila en la que el agresor llevaba la pistola que utilizó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles.

En el bolso también llevaba "literatura, imágenes, manuscritos", agregó Cervantes.

Estos materiales, apuntó, están presuntamente "relacionados con hechos violentos (de los) que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999".

El 20 de abril de 1999 dos estudiantes de 17 y 18 años del colegio secundario Columbine, en Colorado, mataron a tiros a 12 compañeros y a un profesor en cuestión de minutos. Ambos se suicidaron.

Sheinbaum afirmó por su parte que el agresor tenía "problemas psicológicos" y "estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior".

La mandataria sostuvo que el episodio no está relacionado con la delincuencia y que no hay "ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada" en el ataque.

Sheinbaum dijo que es la primera vez que ocurre algo así en un sitio arqueológico de México y pidió reforzar los controles en los sitios turísticos.

"Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, a un sitio turístico", dijo.

Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo el 11 de junio.

En Teotihuacán, habitualmente rebosante de turistas de todas la nacionalidades, hubo escenas impactantes con policías, guardias nacionales y socorristas bajando los cadáveres por las estrechas y empinadas escaleras de la pirámide de la Luna, la única en la que está permitido el ascenso para el público.

El lunes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025 fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.