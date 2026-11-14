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El vicepresidente de Indonesia renuncia por un escándalo con su título de secundaria

El vicepresidente de Indonesia renuncia por un escándalo con su título de secundaria
Gibran Rakabuming Raka (c) se dispone a entregar su carta de renuncia como vicepresidente de Indonesia en la Asamblea Consultiva del Pueblo, en Yakarta, el 12 de noviembre de 2026 Raqilla
AFP
14 de noviembre de 2026

El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dimitió este jueves por un escándalo con su diploma de estudios secundarios, un caso que agrava la presión sobre un gobierno confrontado a un descontento generalizado, informó el jefe del Parlamento.

Gibran, de 39 años e hijo del expresidente Joko Widodo, presentó su renuncia al mandatario Prabowo Subianto y al Parlamento, dijo a periodistas el presidente del órgano legislativo, Ahmad Muzani.

Un fallo de la Corte Suprema ordenó en noviembre anular las calificaciones de estudios secundarios de Gibran, lo que generó llamados a su dimisión.

El presidente del Parlamento dijo que Gibran se reunió este jueves con legisladores "para presentar su carta de renuncia a su cargo de vicepresidente de la República de Indonesia", y que había enviado la misma misiva a Prabowo.

El vicepresidente de Indonesia no cuenta con muchas facultades definidas constitucionalmente, aparte de actuar como representante del mandatario en eventos oficiales y asumir el cargo si su superior queda incapacitado.

El archipiélago asiático ha vivido semanas de protestas con miles de personas en las calles ante las dificultades económicas, la corrupción y el manejo de los incendios por parte del gobierno, que han causado una niebla tóxica que enfermó a miles de personas.

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