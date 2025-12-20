Emisario ruso viaja a Miami para sumarse a conversaciones sobre Ucrania

Las conversaciones para encontrar una salida al conflicto de Ucrania continúan este sábado en Miami, donde se encuentran ya representantes ucranianos, europeos y norteamericanos, a los que se unirá una delegación rusa, sin que esté prevista una mesa redonda con todas las partes.

El emisario ruso Kirill Dmitriev anunció el sábado que va camino de esta ciudad de Florida, donde el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ejercen de mediadores.

"Camino de Miami", escribió Dmitriev en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto video en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa con palmeras.

"Ahora que los belicistas siguen trabajando por tal de socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita -la luz brillando a través de las nubes", escribió el representante ruso, emisario para asuntos económicos.

El viernes, cerca de Miami, Witkoff y Kushner se reunieron con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada la distancia que aún existe con ambos.

Moscú, que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, y la considera un obstáculo para la paz.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan detener la guerra. El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según el presidente Volodimir Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

- La ofensiva rusa no da tregua -

La víspera de estas nuevas conversaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto está en manos de Kiev y sus socios europeos.

"La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", dijo.

Horas después, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz.

"No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", apostilló Rubio, quien este sábado podría unirse a las conversaciones en Miami, su ciudad natal.

Putin prometió seguir adelante con su ofensiva militar en Ucrania, y alabó los avances de Moscú en el campo de batalla tras casi cuatro años de guerra.

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio.

Rusia anunció este mismo sábado la toma de dos pueblos en las regiones ucranianas de Sumi y Donetsk, en el este del terriorio.

Más al sur, en Odesa, al menos ocho personas murieron por un bombardeo ruso contra la infraestructura portuaria, a orillas del mar Negro.

Al mismo tiempo, Ucrania afirmó haber destruido dos aviones de combate rusos en un aeródromo de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según el servicio de seguridad SBU.

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una "operación militar especial" para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Kiev y sus aliados europeos afirman que la contienda, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.