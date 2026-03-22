Emmanuel Grégoire, el discreto heredero de Anne Hidalgo en París

El diputado socialista Emmanuel Grégoire fue elegido este domingo alcalde de París, una consagración para este hombre discreto nacido en el extrarradio tras una carrera política a la sombra de figuras más mediáticas.

Grégoire, al frente de alianza de socialistas, ecologistas y comunistas, lograría un 53,1% de votos, según una estimación de Ipsos BVA Cesi. Otras dos proyecciones confirman la misma tendencia.

"Mi historia es la de un joven que soñaba con París (...) y que quiere que esta ciudad siga haciendo soñar", confesó durante la campaña Grégoire, que, a sus 48 años, sucederá a la alcaldesa socialista, Anne Hidalgo.

Este hombre de cabello y barba gris nació en 1978 en una familia de tradición comunista en Les Lilas, ciudad popular al este de París, y, tras el divorcio de sus padres, se trasladó a vivir al suroeste de Francia.

Su infancia la pasó con "familias" recompuestas, con seis hermanos por parte de padre y uno de madre, una situación que forjó su carácter discreto: "Hay que protegerse y evitar caer en conflictos", confesó en una reciente entrevista en YouTube.

Tras estudiar en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, trabajó durante 10 años en empresas de asesoría médica del sector privado, antes de dar el salto a la política como consejero de figuras socialistas.

Adepto de una línea socialdemócrata, se afilió a inicios del siglo XXI al Partido Socialista en París y Bertrand Delanoë, el alcalde que arrebató la capital a la derecha en 2001, lo nombró su jefe de gabinete en 2009.

Cuando el socialista François Hollande llegó a la presidencia de Francia en 2012, integró el equipo de su primer ministro Jean-Marc Ayrault, del que llegó a ser su mano derecha.

- "Una gran tribu" -

Las elecciones municipales de 2014 lo empujaron a la primera línea política. Tras ocuparse de los recursos humanos y las finanzas de la capital, Hidalgo lo nombró en 2018 primer teniente de alcalde, el número dos de la alcaldía.

"Era el hombre de los expedientes imposibles. Cuando algo no avanzaba, conseguía reunir a todo el mundo y encontrar una solución", explicó a AFP uno de sus apoyos, Antoine Guillou.

Pero la derrota de Hidalgo en la primera vuelta de la presidencial de 2022 los alejó. Grégoire fue elegido diputado por París dos años después y abandonó su cargo en el gobierno de la capital.

Este hombre metódico y trabajador está considerado, sin embargo, el heredero de la francoespañola y, junto a sus aliados ecologistas y comunistas, continuará sus políticas para adaptar París al cambio climático.

Pero también hereda las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda, la inseguridad y la suciedad en las calles de la Ciudad de la Luz, así como las denuncias de agresiones sexuales a menores en escuelas públicas por parte de animadores.

"Quiero convertir París en un lugar de protección de los niños", prometió el socialista que, poco después del suicido de su hermano en noviembre, reveló una "herida interna": él mismo fue víctima de abusos sexuales cuando era niño.

París seguirá siendo una "ciudad refugio" y uno de los "últimos bastiones contra la derecha y la extrema derecha", aseguró Grégoire, cuando el partido ultraderechista de Marine Le Pen y Jordan Bardella lidera los sondeos de la presidencial de 2027.

El alcalde electo tiene tres hijos de una antigua relación y vive con otra mujer que tiene a su vez dos hijos. Es "una gran tribu" con edades entre 20 y 9 años, "con las alegrías y los desafíos que viven las familias que se reorganizan", explicó.

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