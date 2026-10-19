Emmanuel Macron, una presidencia de crisis en serie en Francia

Los disturbios y manifestaciones multitudinarias registrados el fin de semana en Francia son la última de una serie de crisis sociales desde la llegada al poder del centroderechista Emmanuel Macron, que enfrenta unos convulsos últimos meses de presidencia.

"Desde hace diez años, Macron ha demostrado una sordera constante frente a los movimientos sociales (...) La constatación del fracaso es contundente", escribió este lunes en su editorial el diario de referencia Le Monde.

A continuación, un repaso a las crisis sociales que marcaron los dos mandatos del jefe de Estado centroderechista, que abandonará el poder en mayo, desde los chalecos amarillos en 2018 hasta las protestas contra el encarecimiento de la vida el pasado sábado.

- 2018-2019: Chalecos amarillos -

Esta movilización antigubernamental, inicialmente contra el aumento de un impuesto al combustible, reúne a cerca de 300.000 personas el sábado 17 de noviembre de 2018 en todo el país. Los manifestantes ocupan rotondas y bloquean carreteras.

Tras varios sábados de violencia, Macron cede a ciertas reivindicaciones: da marcha atrás al criticado impuesto, se congelan los precios de la electricidad y el gas, y se revaloriza el salario mínimo.

El movimiento, que pierde fuerza en la primera mitad de 2019, está marcado por 11 muertos al margen de las movilizaciones, 23 personas que pierden un ojo y unos 2.500 manifestantes heridos, así como 1.800 heridos entre las fuerzas de seguridad.

- 2023: Reforma de las pensiones -

A inicios de 2023, el impopular proyecto de retrasar en dos años, hasta los 64, la edad legal de jubilación provoca protestas durante más de tres meses. Según la policía, las manifestaciones superan en tres ocasiones los 1,2 millones de personas.

Refinerías, transportes y puertos quedan bloqueados. La huelga de los basureros convierte las aceras parisinas en vertederos a cielo abierto.

El presidente francés decide imponer por decreto la reforma de las pensiones, sin someterla a votación del Parlamento, donde solo dispone desde 2022 de una mayoría relativa que perderá en el adelanto electoral de 2024.

- 2023: Disturbios urbanos -

El 27 de junio de 2023, estallan disturbios urbanos tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años abatido por un disparo policial durante un control de tráfico en la región parisina.

Los disturbios movilizan a 45.000 policías durante cinco noches consecutivas, con cerca de 4.000 detenidos.

Macron anuncia un proyecto de "ley de urgencia" para acelerar la reconstrucción en las ciudades afectadas por los destrozos.

- 2023-2025: Malestar de los agricultores -

Desde finales de 2023, el malestar agrícola por el encarecimiento del gasóleo de uso agrícola y el retraso en las ayudas europeas lleva a acciones de choque a inicios de 2024 como el bloqueo de autopistas o el vertido de estiércol en lugares simbólicos.

Un año más tarde, el descontento renace: la inestabilidad gubernamental retrasa las medidas esperadas por una profesión que se enfrenta a su peor cosecha de trigo en 40 años, a vendimias en caída libre y a enfermedades bovinas devastadoras.

La ley de orientación agrícola, aprobada a principios de 2025, calma temporalmente las protestas. Pero el debate vuelve a encenderse unos meses después con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

- 2026: Juventud -

Iniciados a mediados de septiembre de 2026 en la región parisina, los bloqueos de liceos se extienden por toda Francia para denunciar la falta de docentes, horarios sobrecargados, aulas deterioradas y el sistema de acceso a la universidad Parcoursup.

El movimiento, que se extiende a las universidades, está acompañado de episodios de choques con las fuerzas de seguridad, que dejan menores y policías heridos. Las autoridades abren investigaciones internas contra agentes por acusaciones de violencia policial.

La postura de firmeza inicialmente adoptada por el gobierno deja poco a poco espacio a respuestas más políticas, como el despliegue de urgencia de 3.000 profesores sustitutos en los liceos donde la situación es más crítica.

- 2026: Encarecimiento de la vida -

En las redes sociales aparece un llamado titulado "Amarillos y Jóvenes" que exhorta a protestar juntos al movimiento de los Chalecos Amarillos, a la Generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, etc., contra el "alto costo de la vida".

El 17 de octubre, entre 550.000 y 800.000 personas recorren las calles para denunciar el encarecimiento de la vida, especialmente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, y para apoyar el movimiento de los estudiantes de liceo.

Pero la jornada está marcada por una "violencia desenfrenada" de saqueos y disturbios, en palabras de Macron, que acusa a "grupúsculos de ultraizquierda" y a "delincuentes". Hay más de 2.000 detenidos y unos 1.000 policías heridos.

Ante la falta de respuesta a las reivindicaciones, los chalecos amarillos anunciaron nuevas protestas el próximo sábado.