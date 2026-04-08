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España consideraría "inaceptable" que siga la guerra de Israel en Líbano

España consideraría inaceptable que siga la guerra de Israel en Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, hace unas declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión con sus colegas de la Unión Europea sobre las situaciones en Ucrania y en Oriente Medio, el 16 de marzo de 2026 en Bruselas Nicolas Tucat
AFP
08 de abril de 2026

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, consideró este miércoles que sería "inaceptable" que Israel mantuviera los combates en el Líbano después de la tregua alcanzada con Irán.

"Es inaceptable que la guerra de Israel, la invasión de Israel a un país soberano como Líbano (...) se mantenga", dijo Albares a la radio RNE.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludó en X la "buena noticia" de la tregua alcanzada en la guerra con Irán, pero criticó sin mencionarlo al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los alto al fuego siempre son una buena noticia", pero el "Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo", escribió el líder socialista.

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