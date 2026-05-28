España nacionalizó al mayor número de extranjeros en más de una década

Casi 300.000 personas, la mayoría latinoamericanas, obtuvieron en 2025 la nacionalidad española, casi una quinta parte más que el año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la cifra más alta de nacionalizaciones en más de una década.

En total, el número de extranjeros que adquirió la nacionalidad española en 2025 aumentó 18,7%, hasta 299.732, según el INE.

Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron Marruecos (42.114), Colombia (37.712), Venezuela (36.271), Honduras (20.745) y Perú (15.920).

Les siguieron Cuba (14.390), Ecuador (13.689), Argentina (11.291), República Dominicana (9.915) y Nicaragua (8.951).

En resumen, entre las 10 primeras nacionalidades de origen, 9 eran latinoamericanas, mientras que las principales regiones de adquisición fueron Cataluña y Madrid.

Los ciudadanos latinoamericanos tienen más facilidades para adquirir la nacionalidad española, y les bastan dos años de residencia. Para muchos existe además la vía de los antepasados españoles.

Estos datos se conocen en medio de un proceso de regularización extraordinario de inmigrantes lanzado por el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que prevé que se acojan al mismo más de medio millón de personas que, con el tiempo, podrían aspirar a la nacionalidad.

En ese sentido, el año de llegada más frecuente de las personas que adquirieron nacionalidad española el año pasado fue 2019, "es decir, tardaron unos seis años en adquirir la nacionalidad española", según el INE.

Este organismo dispone de datos públicos de obtención de nacionalidades desde 2013, y desde entonces no se habían nacionalizado tantas personas como en 2025.

Por ejemplo, en 2020 fueron 126.000 personas, y en 2015 unas 114.000.

En España hay casi 50 millones de habitantes, de los cuales 7,3 eran extranjeros, según datos del INE del primer trimestre de 2026.