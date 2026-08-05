España rescata a dos migrantes tras dos semanas a la deriva en el Mediterráneo

Dos migrantes fueron rescatados el martes tras pasar dos semanas a la deriva en el Mediterráneo al intentar llegar a las islas Baleares, anunciaron autoridades españolas, que buscan a las otras 17 personas que, según los sobrevivientes, viajaban con ellos y perecieron en el trayecto.

La Guardia Civil informó más tarde que otros dos migrantes sin vida fueron hallados muertos en alta mar frente al archipiélago, pero se desconocía si eran parte del grupo de los rescatados. Los dos cuerpos fueron recuperados a ocho millas náuticas (unos 15 kilómetros) al suroeste de la isla deshabitada de Cabrera.

Este anuncio se produce pocos días después de la inédita crisis migratoria en Ceuta. Unos 72.000 migrantes entraron la semana pasada en este enclave español en el norte de África, la gran mayoría a nado o a pie. De estos, unos 70.000 regresaron ya a la vecina Marruecos, según las últimas cifras de las autoridades españolas.

Los dos sobrevivientes, "de origen magrebí", fueron rescatados hacia las 03H00 de la madrugada local (01H00 GMT), a unos 20 km al suroeste de Mallorca, indicó en un comunicado la delegación del Gobierno en las islas Baleares.

Ambos fueron trasladados al hospital con "signos de desnutrición/deshidratación", agregó la nota.

Según contaron a los socorristas, su precaria embarcación había estado a la deriva durante 15 días y las otras 17 personas que viajaban con ellos habían muerto.

"No existe otro registro de estas otras personas, salvo por el testimonio de los ocupantes", especificó a la AFP una portavoz de la Delegación.

Salvamento Marítimo desplegó un helicóptero para rastrear la zona donde fueron encontrados los dos migrantes.

"La cara más dura de la crisis migratoria vuelve a golpear las Islas Baleares", lamentó la presidenta regional de Baleares, Marga Prohens, del Partido Popular (derecha conservadora), en un mensaje en la red social X, donde pidió al gobierno central de Madrid, de izquierdas, que elabore "un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas Baleares".

El archipiélago mediterráneo de Baleares -famoso destino turístico que incluye las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza-, se ha convertido en una ruta cada vez más utilizada por los migrantes que parten del norte de África, especialmente de Argelia, en su intento por llegar a Europa.

El Ministerio del Interior ha registrado 3.864 migrantes llegados en situación irregular a Baleares entre el 1 de enero y el 31 de julio, lo que supone un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2025.