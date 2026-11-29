El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, busca este domingo una nueva remontada para mantenerse en el poder, en unas elecciones con el conservador Partido Popular como favorito y la extrema derecha a las puertas del Ejecutivo por primera vez en democracia.

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las mesas electorales abrieron a las 09H00 locales (08H00 GMT) y 38,6 millones de electores están convocados a votar. Permanecerán abiertas hasta las 20H00 locales.

Tras más de ocho años al frente de una de las pocas grandes economías europeas gobernadas por la izquierda, Sánchez llega a la votación desgastado por los escándalos de corrupción que salpican a su entorno y el malestar por la crisis de la vivienda.

La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

Consumado superviviente político, Sánchez, de 54 años, adelantó las elecciones en medio de una creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado.

"Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", proclamó Sánchez el viernes ante miles de simpatizantes en Madrid a quienes instó a acudir masivamente a votar para derrotar los pronósticos.

El dirigente socialista centró su campaña en reivindicar el crecimiento económico y los avances sociales de su gobierno, al tiempo que advirtió del riesgo de un "retroceso" si la derecha llega al poder.

"Estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad", dijo Sánchez.

Pero la crisis de la vivienda, especialmente entre los jóvenes, ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea.

A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del presidente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo escrutinio.

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

- La extrema derecha, ¿a las puertas del poder? -

Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras haber ganado las elecciones de 2023 sin conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.

Esta vez, el ascenso de Vox podría cambiar el escenario.

Liderado por Santiago Abascal, el partido de extrema derecha ha sabido capitalizar el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.

"¡Esta vez sí! ¡Vamos a conseguirlo! No solo a ganar, sino a gobernar", celebró Feijóo en su último mitin de campaña, en Sevilla el viernes.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

Vox defiende un endurecimiento radical de la política migratoria, la derogación de varias leyes de igualdad y una recentralización del Estado.

- La batalla por la migración -

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, Vox ha vinculado la migración a la inseguridad, la crisis de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El partido de Abascal aboga por un plan de "remigración", que contempla no solo la expulsión de los extranjeros en situación irregular, sino también la de aquellos que, a su juicio, no contribuyen a la economía española o viven de ayudas públicas.

Sánchez reivindica, en cambio, la contribución de la migración a la prosperidad de un país con una población cada vez más envejecida.

Las elecciones llegan además con miles de extranjeros pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.

Los españoles renuevan los 350 diputados del Congreso, donde se necesitan 176 escaños para obtener la mayoría absoluta.

Si ninguno de los bloques alcanza esa cifra, España podría afrontar arduas negociaciones para formar gobierno.