Un grupo de 14 países, entre ellos España y Portugal, divulgó este lunes un comunicado para expresar su reconocimiento a la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que concluyó que Birmania cometió un genocidio contra los rohinyás.

Con esta condena emitida el pasado jueves, la CIJ estableció por primera vez en 80 años que un Estado cometió genocidio.

"Reconocemos la decisión adoptada por la CIJ", declararon los ministros de Relaciones Exteriores de esos países, instando a Birmania a "cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la decisión de la Corte".

La lista de firmantes también incluye a Bélgica, Reino Unido, Canadá, Australia, República Checa, Chipre, Estonia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Gambia.

El Reino Unido anunció además sanciones contra cinco altos mandos militares para "aumentar la presión sobre el ejército birmano".

Los miembros de la minoría rohinyá, mayoritariamente musulmana, han "soportado años de horribles actos de violencia, desplazamientos y persecuciones. La decisión de la Corte envía un mensaje claro: tales actos no pueden cometerse con total impunidad", señalaron estos países, entre los que figura Gambia, que llevó el caso en 2019 ante la CIJ.

"La violencia y las horribles persecuciones infligidas a los rohinyás no pueden quedar sin respuesta. Tras la histórica decisión de la Corte Internacional de Justicia, el Reino Unido reconoce oficialmente el genocidio cometido contra los rohinyás", indicó el jefe de la diplomacia británica, Ed Miliband, en un comunicado.

La portavoz de la presidencia de Birmania calificó de "injusta" esta decisión, que también fue criticada por Pekín.

Francia anunció el sábado que iba a solicitar la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para examinar la situación en Birmania.

Más de un millón de refugiados rohinyás viven en condiciones precarias en la frontera entre Bangladesh y Birmania, desde que huyeron de la represión del ejército birmano a partir de 2017.