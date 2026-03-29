"Estamos bien", dice Maduro en su primer mensaje desde prisión en EEUU

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar "bien" en un mensaje publicado este sábado en redes sociales, el primero desde que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas.

Está recluido junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en esa operación, en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn.

"Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", escribió Maduro en la víspera de la Semana Santa, una fecha de gran importancia espiritual en este país de mayoría católica.

"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones", añadió. "Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente".

Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día. Una fuente cercana al mandatario contó a la AFP que se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos.

No está claro si Maduro dictó el mensaje a su equipo o aprobó su contenido, aunque en efecto lo firma junto a Flores.

El gobernante depuesto compareció el jueves con Flores ante un tribunal federal en Nueva York, en la que el juez rechazó un pedido de la defensa de desestimar los cargos.

El mensaje fue publicado en X y la plataforma de mensajería Telegram, donde hasta ahora solo aparecía a diario un conteo de los días de "secuestro".

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", ha dicho en actos públicos que su padre está bien, sereno e incluso que estaba ejercitándose en prisión.

Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la caída de Maduro, no se hizo eco hasta ahora del mensaje. Tampoco la mayoría de sus ministros.

Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump y dio un vuelco para acercarse a Washington. También ha desmontado en casi tres meses la estructura del gobierno de Maduro.

La mandataria tampoco hizo mención al juicio en Nueva York en sus últimas apariciones en televisión. Solo el viernes pidió una oración por Maduro y Flores en un acto con evangélicos, muy cercanos al gobernante derrocado.