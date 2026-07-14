"Estoy muy avergonzado", dice Sánchez en París en aparente alusión a los comentarios de Rajoy

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó estar "muy avergonzado" durante una conversación con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en aparente referencia a las declaraciones de su antecesor, el conservador Mariano Rajoy, sobre la selección francesa.

"Lo siento mucho", se ve a Sánchez decirle a Lecornu, en una breve conversación captada por las cámaras durante los actos que rodean al desfile militar de la Fiesta Nacional de Francia, este martes en París.

"Estoy muy avergonzado", agrega Sánchez en inglés ante Lecornu y la esposa del presidente francés, Brigitte Macron, en lo que los medios españoles interpretan como una alusión al artículo de Rajoy, a pocas horas de que Francia y España se enfrenten en la semifinal del Mundial de fútbol.

Consultado por la AFP, su equipo de prensa indicó no tener información sobre este intercambio.

La polémica estalló hace unos días, cuando Rajoy, expresidente del gobierno español entre 2011 y 2018, se refirió a la selección francesa, próximo rival de España, en una de las notas que escribe sobre la competición en el medio digital El Debate.

En su columna, el político del Partido Popular (derecha) afirmó que los Bleus cuentan con "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

Estos comentarios desataron la indignación de numerosos políticos franceses y españoles, que cargaron contra el "racismo" y el "odio" de su artículo.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, los consideró "absolutamente inaceptables", mientras que el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, indicó que "Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario obedece a la estupidez, al racismo o a una combinación de ambos".

El propio Sánchez ya fustigó el domingo las "declaraciones xenófobas" de Rajoy en un mensaje en la red social X.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él", expresó el mandatario.

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", sentenció.