Etiopía y Eritrea rompen relaciones diplomáticas por conflicto

Etiopía y Eritrea rompieron relaciones diplomáticas el jueves, acusándose mutuamente de avivar los conflictos internos mientras continuaban los combates entre el ejército etíope y grupos rebeldes en el norte del país.

Las tensiones de larga data entre los dos países vecinos han llegado a un punto crítico después de que los rebeldes del Tigré, en el norte de Etiopía, lanzaran ataques importantes contra el gobierno federal la semana pasada, con el supuesto apoyo de Eritrea.

Etiopía anunció que expulsará a 10 diplomáticos eritreos que, afirmó, "representan una amenaza directa para la seguridad nacional", y que cerraría su embajada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Eritrea respondió poco después que "no tiene más remedio que tomar medidas recíprocas y romper todas las relaciones diplomáticas con Etiopía".

Cientos de personas murieron y resultaron heridas desde que se reanudaron los intensos combates en el norte de Etiopía la semana pasada, cuando el Frente Popular de Liberación del Tigré (TPLF), que domina el estado de Tigré, lanzó ataques contra los estados vecinos de Afar y Amhara, luchando junto a milicias locales.

Esto ha despertado el temor a que se repita la devastadora guerra civil (2020-2022) entre el gobierno y el TPLF, en la que se estima que murieron 600.000 personas.

El conflicto de 2020 estalló cuando el gobierno de Etiopía envió al ejército para expulsar al gobierno regional, que cuestionaba su autoridad desde hacía varios meses y que, según el Ejecutivo, había atacado bases militares en la región.