Fabricante alemán de drones que suministra a Ucrania denuncia un ciberataque

El grupo alemán de defensa Quantum Systems sufrió el mes pasado un ciberataque que llevó al ejército alemán a dejar temporalmente en tierra su flota de drones, un incidente en el que, según indicaron varias fuentes el viernes, podría estar detrás Rusia.Este tipo de ataques apuntan cada vez más a las empresas europeas del sector de defensa que suministran equipos a Ucrania en su conflicto con Rusia.Quantum, fabricante de drones de reconocimiento y otros sistemas no tripulados con sede cerca de Múnich, informó que "actores hostiles" lanzaron el ciberataque a finales de octubre."La amenaza fue contenida gracias a la rápida respuesta de nuestros equipos de TI y seguridad, en estrecha colaboración y con total transparencia con las autoridades", señaló la empresa en un comunicado.La compañía afirmó que las operaciones de sus sistemas no estuvieron en riesgo.Una fuente cercana al caso dijo a AFP que se había enviado un archivo malicioso a través de sus servidores, que transmiten actualizaciones para los sistemas de control terrestre y planificación.Tras ser informadas del incidente, las fuerzas armadas alemanas suspendieron brevemente el uso de sus drones Quantum como medida de precaución, indicó la fuente.Los primeros indicios apuntaban a que Rusia estaba detrás del ataque y que los servicios de inteligencia estaban investigando el caso, agregó la fuente.Alemania, uno de los principales aliados de Ucrania, acusó a Rusia de llevar a cabo una campaña de ciberataques, espionaje y sabotaje en su territorio.