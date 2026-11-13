Fabricante alemán de drones que suministra a Ucrania denuncia un ciberataque

El grupo alemán de defensa Quantum Systems sufrió el mes pasado un ciberataque que llevó al ejército alemán a dejar temporalmente en tierra su flota de drones, un incidente en el que, según indicaron varias fuentes el viernes, podría estar detrás Rusia.

Este tipo de ataques apuntan cada vez más a las empresas europeas del sector de defensa que suministran equipos a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Quantum, fabricante de drones de reconocimiento y otros sistemas no tripulados con sede cerca de Múnich, informó que "actores hostiles" lanzaron el ciberataque a finales de octubre.

"La amenaza fue contenida gracias a la rápida respuesta de nuestros equipos de TI y seguridad, en estrecha colaboración y con total transparencia con las autoridades", señaló la empresa en un comunicado.

La compañía afirmó que las operaciones de sus sistemas no estuvieron en riesgo.

Una fuente cercana al caso dijo a AFP que se había enviado un archivo malicioso a través de sus servidores, que transmiten actualizaciones para los sistemas de control terrestre y planificación.

Tras ser informadas del incidente, las fuerzas armadas alemanas suspendieron brevemente el uso de sus drones Quantum como medida de precaución, indicó la fuente.

Los primeros indicios apuntaban a que Rusia estaba detrás del ataque y que los servicios de inteligencia estaban investigando el caso, agregó la fuente.

Alemania, uno de los principales aliados de Ucrania, acusó a Rusia de llevar a cabo una campaña de ciberataques, espionaje y sabotaje en su territorio.