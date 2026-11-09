Familiares de presos políticos en Venezuela retiran el campamento frente a una temida cárcel

Familiares de presos políticos levantaron este domingo el campamento en el que pernoctaron más de 300 días frente a una cárcel en las afueras de Caracas, a la espera de que se concreten excarcelaciones tras el pedido de liberación de parte de Estados Unidos.

Las carpas y toldos del campamento en las afueras de la cárcel El Rodeo I fueron retirados luego de 10 meses en vigilia.

"Durante 304 días de resistencia las familias han hecho de este lugar un espacio de solidaridad y acompañamiento", dijo Hiowanha Ávila, hermana de Henryberth Rivas Ávila, quien permanece detenido desde 2018.

"No estamos claudicando, sino que trascendemos en el momento político que está viviendo el país y vamos a seguir denunciando que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad", afirmó a la AFP Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel.

Para esta semana se esperan nuevas excarcelaciones, según afirmó Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación con el gobierno interino.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había instado hace casi una semana al gobierno interino de Delcy Rodríguez a darle continuidad a las liberaciones de los presos políticos.

El retiro del campamento en El Rodeo I ocurre después de que el viernes la líder de oposición y premio nobel de la paz, María Corina Machado, visitara a los familiares que se encontraban a las afueras de la cárcel.

Las excarcelaciones forman parte de la ley de amnistía promulgada por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo de fuerzas estadounidenses.

Maduro se encuentra recluido en una prisión de Nueva York, acusado de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

Unas mil personas han sido excarceladas este año, pero aún permanecen 300 en prisión, de las cuales 68 en el Rodeo I.

"El campamento ha sido un símbolo de resistencia. Aquí estamos, vamos a seguir en la lucha, no podemos defraudar a los que han dado todo por nosotros, vamos a seguir luchando por ellos", dijo a la AFP Javier Camargo, padre del preso político Arialdo Camargo de 31 años.