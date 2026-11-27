Familiares de una treintena de detenidos que suman tres semanas en huelga de hambre en la principal prisión militar de Venezuela denunciaron este viernes ante el Ministerio Público que corren riesgo de muerte.

Más de 30 militares acusados de rebelión y traición a la patria procesados por diferentes casos comenzaron una huelga de hambre el 9 de noviembre en la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, para protestar por irregularidades en los procesos judiciales y solicitar una amnistía.

La huelga fue iniciada por una veintena de sargentos acusados en el llamado caso Cotiza, por sustraer armas de un puesto militar y atrincherarse en un cuartel de Caracas en 2019 durante la crisis desatada por la primera reelección de Nicolás Maduro en 2018.

Luego se sumaron otros militares hasta llegar a 37.

"Estamos aquí para consignar una denuncia por la inoperancia de este gobierno, por la opacidad a la que ha sido sometida la huelga de hambre. Estamos profundamente preocupados por la salud de todos ellos", dijo Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres.

"Una huelga de hambre ignorada es una muerte anunciada", agregó Hernández al citar el emblemático caso del productor agrícola Franklin Brito que murió en 2010 tras un prolongado ayuno para protestar por la expropiación de su hacienda por el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).

Siete de los militares levantaron la huelga de hambre el 17 de noviembre, al presentar deterioro de sus condiciones de salud. Este grupo recibió atención médica, según familiares.

Familiares de los detenidos mostraron pancartas con mensajes alusivos al riesgo que enfrentan: "Que la libertad no les cueste la vida", "30 militares siguen en huelga de hambre", "No son números, son vidas".

Desde febrero, más 1.000 presos políticos han sido excarcelados en el marco de una amnistía impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

Más de 300 presos políticos continúan tras las rejas, según la ONG Foro Penal.