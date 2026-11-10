Familiares piden la amnistía para militares acusados de rebelión en Venezuela

Abogados defensores y familiares de una veintena de militares acusados de rebelión en Venezuela pidieron el lunes una amnistía y denunciaron irregularidades en una nueva acusación de traición a la patria, luego de cumplir su condena de siete años de prisión.

La solicitud se ampara en la amnistía impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, luego de la captura del depuesto Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses en enero.

Un total de 24 militares fueron condenados por liderar una rebelión en el contexto de la crisis desatada tras la primera reelección de Maduro, en mayo de 2018, unos comicios que la oposición consideró fraudulentos.

Agentes de la Guardia Nacional sustrajeron en enero de 2019 armas de un puesto militar y se atrincheraron en el cuartel de Cotiza, un barrio popular del norte de Caracas, pero fueron arrestados.

La rebelión ocurrió dentro del período que contempla la amnistía aprobada en Venezuela, dijo el abogado defensor Miguel Ángel Forero en una rueda de prensa poco antes de ingresar al tribunal para formalizar esta solicitud.

El abogado y los familiares dijeron que los 24 militares iniciaron este lunes una huelga de hambre.

Más de 1.000 presos políticos han sido excarcelados desde la aprobación de la ley de amnistía en febrero, y más de 300 continúan tras las rejas, según la ONG Foro Penal.

Milagros Astudillos, esposa del sargento Luis Alfredo Milanés, dijo que en 2024 se anularon las sentencias de siete y nueve años que recibieron por "vicios y violaciones al debido proceso", pero se les añadió el delito de traición a la patria.

En el primer juicio fueron acusados de desobediencia, instigación y motín. "Al haber anulado dicha sentencia le están abriendo otro juicio", explicó Astudillos.

Durante una audiencia "en abril de este año le hicieron sobreseimiento a estos delitos colocándole traición a la patria", agregó.