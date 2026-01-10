Fin de semana de protestas en EEUU por muerte de mujer a manos del ICE

Cientos de manifestaciones están convocadas en todo Estados Unidos este sábado y domingo para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que una mujer de 37 años muriera en Mineápolis por el disparo de uno de sus agentes.

Con la consigna "ICE, fuera para siempre" y que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la víctima, Renee Nicole Good, las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump.

"Estamos aquí para condenar las acciones de los agentes de ICE y contra todos aquellos que aterrorizan nuestras comunidades bajo el falso pretexto de imponer la ley y el orden", dijo Alissa Washington, quien acudirá a una manifestación en Mineápolis en la tarde del sábado.

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en esta ciudad bastión demócrata, sino entre la población preocupada por la política antiinmigración impulsada por Trump.

El gobierno sostiene que el agente actuó en legítima defensa. Según la versión de la administración, Good quiso atropellar al agente implicado, Jonathan Ross, y la calificó de "terrorista doméstica".

En un video de celular se ve a Good en el volante, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al vehículo, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga del carro, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

La Casa Blanca ha insistido en que las imágenes dan peso al argumento de la legítima defensa. Pero desde el miércoles han circulado videos tomados por testigos que sugieren que el agente no habría estado en peligro, sino que se ve cómo Good intenta evadirlo.

En la noche del viernes, cientos de personas realizaron manifestaciones frente a hoteles de Mineápolis donde se cree que se hospedan los agentes del ICE. Varias personas fueron arrestadas y rápidamente liberadas, de acuerdo con la policía local.

Funcionarios y residentes del estado de Minnesota han cuestionado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación del FBI sobre la muerte de Good.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación.