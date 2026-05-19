Fracasa la moción de destitución contra el presidente de Taiwán

Los legisladores de la oposición en Taiwán intentaron sin éxito este martes destituir al presidente Lai Ching-te, después de que el número de votos a favor de la moción quedara muy por debajo del mínimo requerido.

Lai y su Partido Democrático Progresista (PDP) han estado enzarzados en un amargo enfrentamiento con los dos partidos de la oposición que controlan el parlamento desde que él asumió el cargo en mayo de 2024.

Los legisladores del Kuomintang (KMT) y del Partido Popular de Taiwán (TPP) iniciaron el proceso de destitución después de que Lai y su primer ministro se negaran a sancionar un proyecto de ley de reparto de ingresos.

Finalmente, 56 legisladores apoyaron la moción contra el presidente y 50 se opusieron. El número de votos a favor quedó por debajo del mínimo de dos tercios de los 113 escaños del parlamento necesarios para que la iniciativa prosperara.

Un punto clave de discordia entre el gobierno de Lai y la oposición ha sido cuánto gastar en la defensa de la isla contra un posible ataque de China.

Pekín afirma que Taiwán es parte de su territorio y ha amenazado incluso con apoderarse de él por la fuerza.

Lai, un defensor acérrimo de la soberanía de la isla, ha acusado a China de ser la "causa principal" de la inestabilidad en la región.

El KMT, por su parte, aboga por unas relaciones más estrechas con Pekín. Su jefa, Cheng Li-wun, viajó recientemente a la capital china para reunirse con el presidente Xi Jinping y culpa a Lai de agravar las tensiones entre Taiwán y el gigante asiático.