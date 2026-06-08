Francia abre una investigación por "crímenes de guerra" sobre el trato de Israel a los activistas de la flotilla

Francia abrió una investigación por un presunto "crimen de guerra" y "tortura" debido al trato de Israel a activistas franceses que participaron en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, informó el viernes la fiscalía.

La fiscalía nacional antiterrorista (PNAT) indicó que la investigación se abrió a petición del gobierno, después de que los activistas acusaran a las autoridades israelíes de malos tratos durante su detención el mes pasado.

Israel detuvo a más de 430 activistas -entre ellos 37 franceses- tras interceptar los barcos en aguas internacionales el 18 de mayo, cuando la flotilla trataba de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, desató una condena generalizada tras publicar un video en el que se burlaba de los activistas de la flotilla mientras estaban atados.

Francia prohibió la entrada al país a Ben Gvir a raíz del incidente.

Varios activistas franceses describieron una experiencia violenta y humillante cuando ocho de ellos regresaron a Francia el 22 de mayo.

Otros dos activistas franceses que iban a bordo de la flotilla seguían ingresados en un hospital de Turquía, indicaron a los periodistas.

Una de las repatriadas describió cómo un soldado la manoseó y abofeteó en un contenedor a oscuras, y cómo temió ser violada.

Otra relató que a los activistas detenidos se les obligaba a adoptar lo que calificó de "posición de estrés", de rodillas con la frente en el suelo durante varias horas, mientras sonaba repetidamente el himno nacional israelí.

Preguntados por la AFP sobre las denuncias de violencia física y psicológica, acoso sexual, agresiones y violaciones, los servicios penitenciarios israelíes afirmaron que las acusaciones carecían "por completo de fundamento".