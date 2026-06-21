Francia celebra la Fiesta de la Música pese a la ola de calor

Francia celebró este domingo la Fiesta de la Música, un evento que incluye conciertos y actuaciones callejeras, pese a la ola de calor que obligó a decretar la alerta roja en un tercio del país.

Por primera vez, la alerta roja -el máximo nivel de emergencia por calor en Francia- se emitió para la mitad del territorio para el lunes, pues se espera que el mercurio siga subiendo.

Treinta y cinco departamentos -aproximadamente un tercio del país- estaban en alerta roja por calor el domingo. El lunes, esa cifra aumentará a 49 departamentos, un nuevo récord, con otros 40 en alerta naranja.

El presidente, Emmanuel Macron, instó en X a los franceses a "cuidar de los demás", especialmente de las personas mayores, los niños y los más vulnerables.

El servicio meteorológico Meteo-France advirtió que las temperaturas podrían alcanzar hasta 41ºC en algunos lugares el domingo, mientras Francia se encuentra en el epicentro de una ola de calor que también afecta al sur de Gran Bretaña, España y Portugal.

Aún así, Francia celebró la Fiesta de la Música, una cita anual en la que los músicos toman las calles, atiborradas de gente deseosa de festejar la llegada del verano hasta altas horas de la noche.

Aunque algunas ciudades cancelaron los actos callejeros, en otras, como París, Lyon o Estrasburgo, se mantuvo la programación.

Para minimizar los riesgos para la salud y evitar posibles disturbios, el Gobierno anunció la prohibición del consumo de alcohol en lugares públicos durante los festejos en aquellos lugares que estén en alerta roja.

El lunes, 845 escuelas de Francia debían cerrar a causa del calor, y 1.800 modificaron sus horarios para adaptarse a las condiciones climáticas.

En España, trece de las 17 regiones estaban en alerta naranja el domingo, mientras que el País Vasco, fronterizo con Francia, se encontraba en alerta roja.

La retransmisión pública del partido del Mundial de España contra Arabia Saudita en Madrid fue cancelada después de que la agencia meteorológica nacional AEMET pronosticara que se podrían alcanzar los 40ºC en la capital.

Por su parte, la agencia meteorológica de Portugal puso tres distritos del interior en alerta naranja, al prever temperaturas de hasta 42ºC.

En el Reino Unido, el instituto meteorológico amplió su alerta ámbar por calor extremo para gran parte de Inglaterra entre el lunes y el jueves, y pronosticó que que en algunos puntos se podría llegar a los 37 ºC o más.