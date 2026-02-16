Francia concede asilo a una pareja de activistas rusos anti Kremlin detenidos por inmigración en EEUU

Francia concedió asilo a una pareja de activistas rusos contrarios al Kremlin que estaban detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos y temían ser deportados, pero este lunes solo uno de ellos aterrizó en París.

Alexei Ishimov, de 31 años, llegó a París este lunes desde Seattle, constataron periodistas de AFP, después de que las autoridades francesas le expidieron documentos humanitarios para evitar su deportación a Rusia.

Su pareja, Nadezhda, de 29 años, una antigua voluntaria del difunto opositor ruso Alexei Navalni, debía llegar en un vuelo desde Miami, también este lunes.

Olga Prokopieva, directora de la asociación Russie-Libertés, con sede en París, que asiste a la pareja, afirmó que a Nadezhda se le denegó abordar ya que no contaba con un pasaporte, sino con un documento de viaje provisional denominado "laissez-passer".

"Estoy en estado de shock", declaró a AFP en el aeropuerto Alexei, visiblemente angustiado. La pareja huyó de Rusia en 2022 cuando el Kremlin intensificó la represión contra los opositores tras la invasión de Ucrania.

Lograron llegar a México y entraron en Estados Unidos en 2024. Fueron detenidos por ICE, separados y enviados a diferentes centros de detención.

Alexei estuvo nueve meses en California y después fue enviado al estado de Washington. En enero de 2025 fue liberado con un brazalete electrónico.

Nadezhda estuvo retenida en un centro de ICE en South Louisiana durante 21 meses. Para evitar ser deportado a Rusia, Alexei contactó a varios países. Decenas de miles de rusos solicitaron asilo en Estados Unidos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Muchos detenidos denuncian detenciones arbitrarias y afirman que no tuvieron una oportunidad justa de defenderse ante la justicia. Se estima que cerca de 1.000 rusos, muchos de ellos solicitantes de asilo, han sido deportados a Rusia desde Estados Unidos desde 2022. Algunos deportados fueron arrestados a su llegada.

Dmitry Valuev, director de la organización Russian America for Democracy in Russia (RADR), siguió de cerca el caso de la pareja e indicó que un juez ordenó que Nadezhda fuera deportada a Rusia, pero activistas todavía guardan esperanzas de que se le permita viajar a Francia.

Alexei afirma que solo se sentirá tranquilo cuando vea a su mujer. "Estamos muy cansados: han sido casi dos años de estrés constante y de dolor. La separación es especialmente dura cuando no tienes idea de cuándo va a terminar", contó.