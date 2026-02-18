Francia detiene a otras dos personas por paliza mortal a activista de extrema derecha

Las autoridades francesas arrestaron el miércoles a otros dos sospechosos por la paliza mortal a un activista de extrema derecha la semana pasada, informó un fiscal, que elevó a 11 el número de personas detenidas por este caso que ha sacudido la política en Francia.

Tras el suceso, gobierno y otros partidos políticos señalaron a la formación de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), que este miércoles evacuó su sede en París tras una amenaza de bomba, luego levantada.

Quentin Deranque, de 23 años, murió por una grave lesión cerebral tras ser atacado por al menos seis personas la semana pasada, al margen de una protesta de la extrema derecha contra una diputada de izquierdas que intervenía en una universidad de la ciudad de Lyon.

El incidente ha alimentado la tensión entre la extrema derecha y la izquierda radical en Francia, de cara a las elecciones municipales de marzo y a las presidenciales de 2027.

El último hombre detenido, sospechoso de tener un vínculo directo con el incidente, y su pareja, sospechosa de haberlo ayudado a eludir a la justicia, fueron arrestados como parte de la investigación por "homicidio culposo", declaró Thierry Dran, el fiscal de Lyon.

Las autoridades sospechan que del resto de detenidos, seis participaron en la paliza y otros tres los ayudaron, indicó una fuente cercana al caso bajo condición de anonimato.

Un asistente parlamentario de Raphaël Arnault, diputado del partido LFI, se encontraba entre los cuatro primeros detenidos, según esa fuente. Arnault anunció el despido de este asesor.

El estudiante fallecido era, según el colectivo de extrema derecha Némésis, el encargado de garantizar la seguridad de unas militantes que habían acudido a manifestarse contra una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan.

Este homicidio ha alimentado la tensión entre la extrema derecha y la izquierda radical en Francia, de cara a las elecciones municipales de marzo y a las presidenciales de 2027.

LFI tuvo que evacuar este miércoles su sede nacional en París por un aviso de bomba que requirió una inspección de la policía y fue finalmente levantado.

"Pido que cesen las acusaciones" contra LFI, porque "tienen luego consecuencias y llevan a un cierto número de militantes extremadamente peligrosos a proferir amenazas e intimidaciones", dijo a la prensa Manuel Bompard, diputado y coordinador de la formación de izquierda radical.

Algunos miembros del gobierno del presidente Emmanuel Macron atribuyen a LFI una "responsabilidad moral" en el caso.