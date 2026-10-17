Francia enfrenta jornada clave para medir su malestar social a seis meses de la presidencial

Tras semanas de protestas estudiantiles, Francia vive este sábado manifestaciones más amplias contra el encarecimiento de la vida, una jornada clave para medir el malestar social en el convulso final de la presidencia de Emmanuel Macron.

A seis meses de la elección presidencial para elegir a su sucesor, un llamado titulado "Amarillos y Jóvenes" exhorta a protestar juntos al movimiento de los Chalecos Amarillos, a la Generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, etc.

"Hoy nos sumamos a los chalecos amarillos en la movilización porque estamos hartos de que nuestras reivindicaciones no sean escuchadas", declaró el viernes Ryad Rani, de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria.

La movilización podría marcar el retorno de este movimiento, cuyas protestas en 2018 y 2019 contra el alza prevista de un impuesto al combustible marcaron el primer mandato del presidente centroderechista.

Las imágenes de violencia, con destrozos incluso en el simbólico Arco del Triunfo de París, y de represión policial, con manifestantes que perdieron un ojo por balas de goma lanzadas por la policía, conmocionaron al país.

El llamado a acciones a través de las redes sociales, en su mayoría sin notificar a las autoridades, vuelve incierto el alcance de las protestas, que coinciden con el primer día de dos semanas de vacaciones escolares en Francia.

Según el sitio 17octobregiletjaune.net, se prevén cerca de 1.500 acciones. Más allá de marchas en los centros urbanos y de concentraciones en rotondas, símbolos de los chalecos amarillos, se planean bloqueos en estaciones, puentes, peajes, gasolineras...

El entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, espera por el momento 500 acciones y 90 manifestaciones reivindicativas en todo el país. Las autoridades prevén alrededor de 200.000 manifestantes, de los cuales 40.000 en París.

"Se espera una movilización bastante importante, hay muchos llamamientos en las redes sociales", dijo el viernes Nuñez en la cadena pública France 2. El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó la célula de crisis del gobierno para monitorearla.

Nuñez advirtió además que las fuerzas de seguridad podrán usar granadas aturdidoras en caso de disturbios urbanos. Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles, después de que un joven perdiera una mano.

- "Punto en común" -

Dos tercios de los franceses apoyarían el regreso de los chalecos amarillos, según un sondeo de Elabe de mediados de septiembre, que coloca a la ultraderechista Marine Le Pen, que encabeza las encuestas de la presidencial, como la candidata mejor considerada para mejorar el poder adquisitivo.

Lecornu intentó en los últimos días responder a parte del malestar, anunciando nuevos fondos para el sector agrícola en 2027, la liberación de 10 millones de barriles de gasóleo para intentar bajar los precios y ayudas a las localidades rurales, entre otros.

Pero la movilización llega cuando su gobierno busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) para sanear las arcas públicas.

El "punto en común" de los manifestantes es decirle al gobierno que "debe ir a buscar el dinero allí donde está, en los bolsillos de los multimillonarios, de los rentistas, de las grandes empresas", aseguró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.

Con la elección presidencial en el punto de mira, las fuerzas oficialistas y de extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) del presidenciable Jean-Luc Mélenchon de aprovecharse de la tensión social.

"Estoy muy preocupado por esta jornada" que constituye una oportunidad "para que la Francia del caos se movilice y se reagrupe detrás de Jean-Luc Mélenchon", dijo el ultraderechista Jordan Bardella, líder del partido de Le Pen.

Mélenchon, que apoya las protestas y, según los sondeos, podría acceder al balotaje de la presidencial, llamó en la red social X a las autoridades "a no utilizar armas destinadas a mutilar a los manifestantes".

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