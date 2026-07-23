Francia evacúa a miles de turistas por el incendio de un bosque de pinos

Más de 10.000 turistas fueron evacuados el jueves de lugares de acampada y otros alojamientos vacacionales en el suroeste de Francia, debido a un incendio forestal que arrasa un bosque de pinos junto al mar.

El incendio en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos, ha arrasado 2.400 hectáreas desde el miércoles, informaron las autoridades.

En total, casi 12.000 personas -entre turistas y cientos de residentes de las localidades aledañas al bosque- se vieron obligadas a abandonar la zona durante la noche, agregaron.

Bajo un cielo teñido de naranja, cientos de bomberos luchaban el jueves por la mañana contra el incendio, que comenzó el miércoles al mediodía, abriéndose paso con llamas de hasta 10 metros de altura entre el denso bosque de pinos.

"Vimos una enorme nube de humo negro extendiéndose por el cielo a media tarde", declaró el miércoles a la AFP Julie Leonard, una turista de Burdeos.

El alcalde de Le Porge, Martial Zaninetti, señaló que el incendio parecía haber sido provocado por una máquina desbrozadora.

La policía informó que estaba investigando la posibilidad de que el incendio estuviera causado por un accidente.

Francia ha sufrido tres olas de calor desde mayo. La última, que se extendió del 4 al 19 de julio, ha sido la tercera más prolongada jamás registrada en el país -empatada con las de agosto de 2003 y los veranos de 2018 y 2025-, según el servicio meteorológico Météo-France.

Estos episodios climáticos extremos, cada vez más comunes y vinculados al cambio climático, han provocado un exceso de muertes, secado ríos y avivado los incendios forestales.

La semana pasada, las llamas también devastaron 2.000 hectáreas en el bosque de Fontainebleau, cerca de París, en un incendio poco común de este tipo tan al norte del país.