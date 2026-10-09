Francia expulsa a dos agentes de inteligencia de la embajada de Níger

Francia declaró "persona non grata" a dos agentes de los servicios de inteligencia de Níger destinados en la embajada nigerina en París y los obligó a abandonar rápidamente el país, indicó este viernes una fuente diplomática.

Níger está gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado en julio de 2023 que derrocó al presidente electo Mohamed Bazoum, quien se encuentra detenido desde entonces.

El gobierno controlado por los militares le dio la espalda a los países occidentales, en particular a su antigua potencia colonial, Francia, y estrechó lazos con Rusia mientras lidia con una violencia yihadista de larga data.

La declaración de "persona non grata" se produjo el 16 de septiembre y los dos agentes de la embajada de Níger "abandonaron el territorio francés", declaró esta fuente, que confirmó una información del diario Le Monde.

"Se trata de dos agentes de los servicios de inteligencia de Níger que ya no tenían motivo para estar presentes ante la ausencia de cooperación" entre ambos países, precisó.

Según Le Monde, que cita una fuente nigerina, se sospechaba que uno "se dedicaba a actividades de vigilancia de los opositores nigerinos en suelo francés".

Contactada por AFP, la cancillería francesa rechazó realizar comentarios.

En diciembre de 2023, Francia cerró su embajada en Niamey, al afirmar que ya no podía funcionar debido a las restricciones impuestas por la junta. La embajada de Níger en París permaneció abierta pese a las gélidas relaciones.