Francia libera un petrolero sospechoso de pertenecer a la "flota fantasma" rusa

Francia liberó el martes el petrolero "Grinch", sospechoso de formar parte de la "flota fantasma" rusa que intenta eludir las sanciones occidentales, después de que su propietario pagara una multa de varios millones de euros, informó un ministro.

Las fuerzas francesas y sus aliados abordaron el petrolero el mes pasado cuando navegaba entre España y Marruecos, procedente de Rusia. Fue escoltado a un puerto cercano a la ciudad de Marsella, en el sur de Francia.

El buque navegaba con bandera de Comoras, según los servicios especializados MarineTraffic y VesselFinder, y se cree que formaba parte de la flota que transporta petróleo para países como Rusia e Irán en vulneración de las sanciones de Estados Unidos.

"El petrolero 'Grinch' abandona aguas francesas tras pagar varios millones de euros y sufrir una costosa inmovilización de tres semanas", afirmó en X el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Varios países acusan a Moscú de haber constituido una flotilla de viejos petroleros de propiedad opaca para sortear las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y el G7 tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Las sanciones, destinadas a limitar los ingresos de Moscú para proseguir la guerra, han dejado a muchos petroleros que transportan petróleo ruso fuera de los sistemas occidentales de seguros y transporte marítimo.

"Evadir las sanciones europeas tiene un precio. Rusia ya no podrá financiar su guerra impunemente a través de una flota en la sombra frente a nuestras costas", declaró Barrot.