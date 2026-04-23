Francia y Reino Unido firman un nuevo acuerdo para frenar el flujo migratorio por el Canal de la Mancha

Las autoridades francesas y británicas firmaron un nuevo acuerdo para intentar impedir los cruces irregulares por el Canal de la Mancha, aunque Londres ha condicionado parte de su financiación a la eficacia de las medidas adoptadas para retener a los migrantes.

Tras varios meses de arduas negociaciones, ambos países llegaron a un pacto para prorrogar el tratado de Sandhurst durante los próximos tres años. El acuerdo bilateral firmado en 2018, que ya se había extendido en 2023, expiraba en 2026.

Por primera vez, la financiación de las autoridades británicas, que podrá ascender a 766 millones de euros (unos 897 millones de dólares) en tres años, incluye "una parte flexible" de 186 millones que estará condicionada a la eficacia de las medidas para impedir que los migrantes lleguen de manera irregular a su territorio.

Por lo tanto, solo estarán asegurados 580 millones de euros por parte de Londres. Sin embargo, esa sola cantidad ya representa un aumento, ya que Reino Unido había aportado 540 en el marco del plan anterior.

Si las nuevas medidas no aportan "resultados suficientes, sobre la base de una evaluación anual conjunta, la financiación se reorientará hacia nuevas acciones", precisó la hoja de ruta del pacto consultada por la AFP.

Según las cifras oficiales de las autoridades británicas, 41.472 personas llegaron de manera irregular a Reino Unido en pequeñas embarcaciones en 2025.

Esta cifra es la segunda más alta desde el inicio de estas travesías en 2018. Al menos 29 migrantes murieron en esas aguas en 2025, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales francesas y británicas.

Este nuevo acuerdo, cuyos detalles se darán a conocer este jueves durante una visita a la costa francesa de los ministros del Interior de ambos países, prevé duplicar las fuerzas de seguridad.

De este modo, el personal se elevará a unos 1.400 agentes para 2029.

La colaboración entre Reino Unido y Francia "ya ha permitido impedir decenas de miles de cruces", destacó el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

"Este acuerdo histórico nos permite ir más allá: reforzando la inteligencia, la vigilancia y la presencia sobre el terreno para proteger las fronteras británicas", añadió.