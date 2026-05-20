Fuertes lluvias en China dejan 22 muertos y una veintena de desaparecidos

Las fuertes lluvias que han azotado el centro y el sur de China desde el fin de semana dejan ya 22 muertos y 20 personas desaparecidas, informaron este miércoles medios estatales.

Los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos son habituales en China, sobre todo en verano, cuando algunas regiones sufren precipitaciones intensas mientras que otras se ven afectadas por un calor abrasador.

Varias zonas de China se han visto afectadas por "lluvias sin precedentes" en los últimos días, informó la cadena estatal CGTN, lo que ha provocado la suspensión de clases y del trabajo, así como la asignación de fondos de ayuda.

Se reportaron cinco muertos y otros 11 desaparecidos en la provincia central de Hunan, informó el miércoles la agencia estatal de noticias Xinhua.

Un informe del día anterior de ese medio indicaba que más de 61.500 personas en un condado provincial se vieron afectadas por el aguacero, sin dar más detalles.

En la región sureña de Guangxi, se confirmó el martes la muerte de 10 personas después de que un camión se precipitara a un río crecido al intentar cruzarlo el sábado por la noche, reportó Xinhua.

La cercana provincia de Guizhou también se ha visto azotada por fuertes lluvias, lo que ha provocado cuatro muertes y cinco desaparecidos más.

Más al norte, en la provincia central de Hubei, tres personas fallecieron y cuatro son buscadas tras las inundaciones que también derrumbaron estructuras y cortaron las comunicaciones con algunas aldeas.

Las autoridades gubernamentales asignaron el martes 120 millones de yuanes (17,6 millones de dólares) en fondos de ayuda para desastres a cinco regiones afectadas, informó Xinhua.