La Alianza para las Vacunas (GAVI) adquirió 1,5 millones de dosis de una fórmula experimental contra el ébola para hacer frente a la epidemia que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC), informó la organización este viernes a la AFP.

Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado contra la cepa Bundibugyo, responsable del brote que ha causado más de 5.700 muertes desde el mes de mayo y unos 11.000 contagios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas candidatas debían entrar esta semana en fase de ensayos. Entre ellas figura el vector adenoviral ChAdOx1, desarrollado por el laboratorio indio Serum Institute y la Universidad de Oxford.

GAVI, un organismo internacional que ayuda a los países de bajos ingresos a introducir vacunas, firmó un compromiso de compra con Serum Institute para adquirir 1,5 millones de dosis de ChAdOx1.

"Estamos invirtiendo con la esperanza de que las señales sean positivas y, si es así, habremos ganado meses y meses para el despliegue", declaró a la AFP Emanuele Capobianco, director de Seguridad Sanitaria Global de GAVI.

Capobianco dijo esperar que los ensayos concluyan "durante la primera mitad de 2027" e incluso "en el primer trimestre" bajo un escenario más optimista.

Por otro lado, la empresa estadounidense Moderna está desarrollando otra vacuna contra el ébola, mediante tecnología de ARN mensajero, que empezó a probarse en ensayos clínicos en Uganda, según anunció este viernes el Instituto de Investigación sobre Virus de ese país.

GAVI trabaja con socios sanitarios locales y líderes comunitarios para ayudar al gobierno a distribuir vacunas en zonas afectadas por conflictos, e intenta combatir la reticencia a la vacunación y la desinformación entre la población.

"Hay resistencia, como en todas partes, pero también una gran parte de la población que comprende el enorme poder de las vacunas y desea tener acceso a ellas", afirmó Capobianco.

GAVI dispone además de una reserva de 500.000 dosis de la vacuna Ervebo, utilizada en epidemias anteriores de ébola. El mes pasado se realizaron pruebas para evaluar su eficacia frente a la cepa Bundibugyo.