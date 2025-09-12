Gobernador de Utah identifica a presunto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

El gobernador de Utah (oeste de Estados Unidos) confirmó este viernes el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado.

El joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva poco antes.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El gobernador describió comunicaciones que el sospechoso mantuvo a través de plataformas, en las que indicaba que consideraba a Kirk como una persona “llena de odio”.

En otro mensaje Robinson explicaba que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de policías que entrevistaron a un compañero del joven.